Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber von Dintikon AG

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in Dintikon AG überfallen. Die Polizei nahm den 23-Jährigen nur wenige Minuten nach der Tat fest.

Die Polizei verhaftete am Montagabend einen 23-Jährigen, der in Dintikon AG eine Tankstelle überfallen haben soll. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Aufregung in Dintikon AG: Ein 23-jähriger Schweizer überfiel am Montag die Coop-Pronto-Filiale in Dintikon AG: Unweit des Tatorts gelang es der Polizei, im Rahmen einer sofort eingeleiteten, gross angelegten Fahndung, den Räuber zu schnappen.

Der Festgenommene soll kurz vor 23 Uhr die Tankstelle betreten haben: Mit einem Messer bewaffnet forderte er dort gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss – die Flucht dauerte aber nur kurz.

Die Kantonspolizei ermittelt nun, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.