Überfall auf Coop-Pronto-Filiale
Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber von Dintikon AG

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in Dintikon AG überfallen. Die Polizei nahm den 23-Jährigen nur wenige Minuten nach der Tat fest.
Publiziert: vor 4 Minuten
Die Polizei verhaftete am Montagabend einen 23-Jährigen, der in Dintikon AG eine Tankstelle überfallen haben soll. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Aufregung in Dintikon AG: Ein 23-jähriger Schweizer überfiel am Montag die Coop-Pronto-Filiale in Dintikon AG: Unweit des Tatorts gelang es der Polizei, im Rahmen einer sofort eingeleiteten, gross angelegten Fahndung, den Räuber zu schnappen. 

Der Festgenommene soll kurz vor 23 Uhr die Tankstelle betreten haben: Mit einem Messer bewaffnet forderte er dort gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss – die Flucht dauerte aber nur kurz.

Die Kantonspolizei ermittelt nun, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

