Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber von Dintikon AG

Aufregung in Dintikon AG: Ein 23-jähriger Schweizer überfiel am Montag die Coop-Pronto-Filiale in Dintikon AG: Unweit des Tatorts gelang es der Polizei, im Rahmen einer sofort eingeleiteten, gross angelegten Fahndung, den Räuber zu schnappen.
Der Festgenommene soll kurz vor 23 Uhr die Tankstelle betreten haben: Mit einem Messer bewaffnet forderte er dort gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss – die Flucht dauerte aber nur kurz.
Die Kantonspolizei ermittelt nun, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen