Darum gehts
- La Brévine meldet am 7. Januar fast -25 Grad Kälte
- Am Donnerstagmorgen erwartet die Schweiz 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee
- Temperaturen bleiben kalt, auf 2000 m zwischen -14 und -9 Grad
Die Schweiz hat wieder eine kalte Nacht mit leichtem Schneefall hinter sich. Erneute Spitzenreiterin mit knapp -25 Grad: La Brévine im Kanton Neuenburg.
Doch auch der Rest der Schweiz dürfte zum Start in den Tag schlottern. Die Temperaturen im Flachland steigen am Mittwoch nicht über -3 Grad. Auf dem Zürcher Hausberg Uetliberg wurden am frühen Morgen -9 Grad gemessen.
Der Tag startet im Mittelland mit Nebel oder zähen Hochnebelfeldern, wie «Meteo News» schreibt. Doch keine Sorge: Im Laufe des Vormittags zeigt sich die Sonne und setzt sich vielerorts auch durch.
Am Abend kommt der Schnee
Am Nachmittag ziehen aus Nordwesten langsam wieder mehr Wolken auf. In der Nacht auf Donnerstag wird es dann winterlicher: In allen Regionen fällt etwas Schnee. Bis Donnerstagmorgen kommen je nach Region 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee dazu.
Kalt bleibt es. Auf 2000 Metern steigen die Temperaturen von eisigen -14 Grad am Morgen auf rund -9 Grad bis zum Abend. Es herrscht Dauerfrost.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen