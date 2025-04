Am Gotthard-Nordportal bildete sich am Samstagmorgen ein 14 Kilometer langer Stau. Der Ferienanfang einiger Kantone verstopft die Autobahn richtung Tessin. Der TCS empfiehlt die Alternativroute über den San-Bernardino-Tunnel.

1/4 Vor dem Gotthard Richtung Süden staut es zum Ferienbeginn einiger Kantone. Foto: Keystone

Darum gehts Stau am Gotthard-Nordportal

Zeitverlust von 1 Stunde und 50 Minuten

Empfehlung der Alternativroute über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel



SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Zeitverlust betrug damit noch 1 Stunde und 50 Minuten, wie der TCS auf X mitteilte. Grund für die Verkehrsüberlastung zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR sei der Ferienanfang in vielen Kantonen, hiess es beim Verkehrsinformationsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Allgemein werde ein höheres Verkehrsaufkommen in den nächsten Tagen erwartet, vor allem am Wochenende und an Ostern. Auf seiner Website empfiehlt der Touring Club Schweiz (TCS) die Alternativroute über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel.

Auch vor dem Gotthard-Südportal zwischen Quinto TI und dem Rastplatz in Airolo TI vermeldete der TCS 2 Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrug 20 Minuten.