Trotz null Publikum-Punkten Zoë Më ist zufreiden mit ihrem Auftritt am ESC

Zoë Më hat am ESC in Basel den 10. Platz belegt. Null Punkte gab es aber vom Publikum für ihren Song «Voyage». Trotzdem ist die Freiburgerin zufrieden mit ihrem Auftritt in Basel.

Publiziert: vor 40 Minuten