Seit Februar wurde eine 40-jährige Frau aus Basel Landschaft vermisst. Die Polizei schrieb in einer Medienmitteilung, dass die Frau zuletzt zu Hause gesehen wurde und bat die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die Vermisste tot aufgefunden. Anhaltspunkte für eine Dritteinwirkung gebe es keine.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen