Die Polizei Basel Landschaft gab im Februar eine Vermisstmeldung heraus und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die vermisste Frau wurde vor einigen Tagen tot aufgefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Seit Februar wurde eine 40-jährige Frau aus Basel Landschaft vermisst. Die Polizei schrieb in einer Medienmitteilung, dass die Frau zuletzt zu Hause gesehen wurde und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die Vermisste tot aufgefunden. Anhaltspunkte für eine Dritteinwirkung gebe es keine.