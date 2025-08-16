DE
FR
Abonnieren

Traurige Gewissheit
Vermisste Baselbieterin (†40) von Polizei tot aufgefunden

Die Polizei Basel Landschaft gab im Februar eine Vermisstmeldung heraus und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die vermisste Frau wurde vor einigen Tagen tot aufgefunden.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Eine seit Februar vermisste Frau wurde tot aufgefunden.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Seit Februar wurde eine 40-jährige Frau aus Basel Landschaft vermisst. Die Polizei schrieb in einer Medienmitteilung, dass die Frau zuletzt zu Hause gesehen wurde und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die Vermisste tot aufgefunden. Anhaltspunkte für eine Dritteinwirkung gebe es keine.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen