In Zermatt sind am Samstag mehrere Personen gestorben.

Angela Rosser Journalistin News

Am Rimpfischhorn kam es am 24. Mai zu einem Unglück mit mehreren Todesopfern. Wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilt, alarmierten Alpinisten am Samstag gegen 16.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie unterhalb des Rimpfischhorn auf etwa 4000 Metern Höhe, wo üblicherweise ein Skidepot eingerichtet wird, vier Paar Skier bemerkt hatten – ohne deren Besitzer. Die Gruppe Bergsteiger war am Samstag von der Britannia-Hütte aus in Richtung Rimpfischhorn unterwegs. Als die Ski auch nach dem Aufstieg unbewegt blieben, alarmierten sie die Rettungskräfte, wie Air Zermatt mitteilt.

Ein Helikopter der Air Zermatt wurde zu einem Suchflug entsandt. Rund 500 Höhenmeter unterhalb des Sattels entdeckte die Crew drei Alpinisten auf einem Lawinenkegel. Der Notarzt, der mit an Bord des Helikopters war, konnte jedoch nur noch deren Tod feststellen.

Rund 200 Meter weiter oberhalb einer kleinen Schneefläche konnten zwei weitere Personen ausgemacht werden. Diese waren ebenfalls bereits tot, schreibt Air Zermatt. Im Gelände wurde später auch das fünfte Paar Ski aufgefunden, heisst es in der Mitteilung.

Die formelle Identifizierung der Opfer ist noch nicht abgeschlossen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

Bereits am Freitagabend kurz vor 18 Uhr war die Air Zermatt zu einem Einsatz ausgeflogen, wie sie mitteilte. Zwei Zweierseilschaften waren bei den Fiescherhörnern von Wind und Nebel überrascht worden und am Berg blockiert. Ein erster Evakuierungsversuch musste aufgrund der widrigen Wetterbedingungen zunächst abgebrochen werden, schrieb Air Zermatt weiter.



Kurz nach Mitternacht startete die Crew einen zweiten Versuch. Diesmal gelang es zu den vier blockierten Alpinisten vorzudringen, diese unverletzt aufzunehmen und sicher zur Konkordia-Hütte zu fliegen.