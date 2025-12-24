Tote Person am Ufer des Rheins gefunden

Am Rheinufer nahe der Alten Rheinbrücke in Sevelen SG wurde am 24. Dezember eine tote Person gefunden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Liechtensteiner. Die Polizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft die Todesumstände.

Darum gehts Am Mittwoch wurde am Rheinufer eine leblose Person entdeckt

Es handelt sich um einen 41-jährigen Liechtensteiner

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochvormittag ist am Ufer des Rheins eine leblose Person aufgefunden worden. Die Umstände sind unklar, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Kurz nach 10:30 Uhr ging die Meldung ein, dass am Rheinufer, nördlich der Alten Rheinbrücke, eine leblose Person liege. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen.

Es handelt sich laut der Mitteilung um einen 41-jährigen Liechtensteiner mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein. Die Todesursache sei unklar. Die Behörden haben die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen.