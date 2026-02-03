Darum gehts
- 34-jähriger stirbt bei Unfall auf Seestrasse Hergiswil NW am Dienstagmorgen
- Auto prallte aus ungeklärten Gründen frontal gegen eine Mauer
- Hauptstrasse drei Stunden zwischen Acheregg und Hergiswil Dorf gesperrt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia JutzelerRedaktor News
Bei einem Selbstunfall auf der Seestrasse in Hergiswil NW ist am Dienstagmorgen ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit einem Personenwagen von Hergiswil auf der Seestrasse in Richtung Stansstad. NW Dabei prallte das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen frontal gegen eine Mauer. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden.
Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kapo in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden. Aufgrund des Unfalls musste die Hauptstrasse zwischen Acheregg und Hergiswil Dorf in beiden Richtungen für rund drei Stunden gesperrt werden.