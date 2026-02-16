Eine 90-jährige Frau und ihr Hund kamen am frühen Montagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Zürich ums Leben. Das Feuer brach gegen 5 Uhr an der Regensbergstrasse aus. Die Brandursache wird untersucht.

Darum gehts Eine Frau und Hund starben Montagmorgen bei Brand in Zürich

90-jährige Mieterin wurde leblos gefunden, Reanimation erfolglos

Notruf um 5 Uhr, Wohnung im Kreis 11 im Vollbrand

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am frühen Montagmorgen verstarben eine Frau und ein Hund bei einem Wohnungsbrand. Die Brandursache wird von der Polizei abgeklärt. Im Zuge der Löscharbeiten stiessen die Feuerwehrleute auf eine leblose Frau, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte konnte leider nur noch der Tod der 90-jährigen Wohnungsmieterin festgestellt werden. Auch ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich geführt.

Wohnung stand im Vollbrand

Kurz vor 5 Uhr morgens ging ein Notruf bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung im Kreis 11 ein. Ein Aufgebot der Berufsfeuerwehr rückte sofort aus und traf auf eine Wohnung im Erdgeschoss, die in Vollbrand stand. Nachdem sich die Feuerwehr Zutritt verschafft hatte, bekämpfte sie den Brand unter Atemschutz mit einem Schnellangriff.