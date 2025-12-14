In Buckten BL wurde eine 87-jährige Frau auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die 66-jährige Fahrerin wird psychologisch betreut. Die Polizei Basel-Landschaft untersucht den Unfallhergang.

Die Hauptstrasse war für mehrere Stunden gesperrt

Am Samstagnachmittag kam es auf der Hauptstrasse in Buckten BL zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 87-jährigen Fussgängerin. Die Seniorin wurde dabei tödlich verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 66-jährige Autofahrerin auf der Hauptstrasse in Richtung Läufelfingen, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig überquerte die Seniorin auf Höhe Restaurant Mond den Fussgängerstreifen, wo sie vom Renault erfasst wurde.

Trotz Reanimation verstorben

Die 87-jährige Fussgängerin wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz sofortigen Reanimationsversuchen noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin wurde durch das kantonale Care-Team psychologisch betreut. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Hauptstrasse wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt jetzt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft den genauen Unfallhergang.