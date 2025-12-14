Darum gehts
- 87-jährige Fussgängerin stirbt nach Kollision mit Auto in Buckten
- Die Autofahrerin wurde psychologisch betreut und ihr Auto abgeschleppt
- Die Hauptstrasse war für mehrere Stunden gesperrt
Am Samstagnachmittag kam es auf der Hauptstrasse in Buckten BL zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer 87-jährigen Fussgängerin. Die Seniorin wurde dabei tödlich verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 66-jährige Autofahrerin auf der Hauptstrasse in Richtung Läufelfingen, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig überquerte die Seniorin auf Höhe Restaurant Mond den Fussgängerstreifen, wo sie vom Renault erfasst wurde.
Trotz Reanimation verstorben
Die 87-jährige Fussgängerin wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz sofortigen Reanimationsversuchen noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin wurde durch das kantonale Care-Team psychologisch betreut. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Hauptstrasse wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt jetzt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft den genauen Unfallhergang.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen