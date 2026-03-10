Tödlicher Unfall auf der A9 bei Saillon VS. Eine 78-jährige Autofahrerin prallte am Dienstag gegen die Mittelleitplanke. Trotz Reanimation starb sie im Spital.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Dienstag ereignet sich auf der Autobahn A9 bei Saillon VS ein Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen. Eine 78-jährige Autolenkerin kommt dabei ums Leben.

Um die Mittagszeit war eine Autofahrerin auf der Autobahn unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärten Gründen gegen die Mittelleitplanke prallte. Ein zufällig vorbeikommendes Sanitätsteam leitete umgehend eine Reanimation ein, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt. Die Lenkerin wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital Sitten transportiert, wo sie verstarb.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.