In Staldenried im Kanton Wallis kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall mit einer Motorsäge. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

In Staldenried kam es zu einem tödlichen Unfall mit einer Motorsäge.

Angela Rosser Journalistin News

Am Donnerstagmorgen war ein Werkhofmitarbeiter mit Instandsetzungsarbeiten in der Region «Roore» bei Staldenried im Kanton Wallis beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, kam es aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einem schweren Unfall mit einer Motorsäge.

Rettungskräfte wurden mit der Air Zermatt umgehend zum Unfallort geflogen. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des 55-jährigen Schweizers feststellen.

Um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, hat die Staatswanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.