Passagier schwebt nach Helikopterunfall in Lebensgefahr

Ein Helikopter stürzte am Montagnachmittag nördlich von Lugano aus 20 Metern Höhe ab. Sechs Personen waren an Bord, ein Passagier wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte und Polizei standen im Grosseinsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helikopter stürzt in Mezzovico-Vira aus 20 Metern Höhe ab

Ein Passagier lebensgefährlich verletzt, zwei mittelschwer, drei leicht verletzt

Sechs Personen an Bord, Behörden untersuchen den Vorfall

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Montagnachmittag ereignete sich nördlich von Lugano ein Flugunfall. Die Kantonspolizei Tessin schreibt in einer Mitteilung, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Mezzovico-Vira TI ein Helikopter aus 20 Metern Höhe abstürzte. Er befand sich wohl gerade in der Landephase.

An Bord des Hubschraubers befanden sich sechs Personen, darunter der Pilot. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt ein Passagier lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen des Hubschraubers wurden mittelschwer verletzt, während die übrigen Personen leichter verletzt wurden. Das heisst es in der Mitteilung weiter. Der Vorfall werde aktuell von den zuständigen Behörden untersucht.