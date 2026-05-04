Passagier schwebt nach Helikopterunfall in Lebensgefahr

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Helikopter stürzt in Mezzovico-Vira aus 20 Metern Höhe ab
- Ein Passagier lebensgefährlich verletzt, zwei mittelschwer, drei leicht verletzt
- Sechs Personen an Bord, Behörden untersuchen den Vorfall
Mattia JutzelerRedaktor News
Am Montagnachmittag ereignete sich nördlich von Lugano ein Flugunfall. Die Kantonspolizei Tessin schreibt in einer Mitteilung, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Mezzovico-Vira TI ein Helikopter aus 20 Metern Höhe abstürzte. Er befand sich wohl gerade in der Landephase.
An Bord des Hubschraubers befanden sich sechs Personen, darunter der Pilot. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt ein Passagier lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen des Hubschraubers wurden mittelschwer verletzt, während die übrigen Personen leichter verletzt wurden. Das heisst es in der Mitteilung weiter. Der Vorfall werde aktuell von den zuständigen Behörden untersucht.