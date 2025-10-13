Am Sonntagabend ist bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen in Samedan vermissten Wanderer eingegangen. Am Montagmorgen wurde sein Leichnam im Gebiet Senda Alp Ota gefunden.

Die Bündner Polizei klärt ab, warum der Mann abgestürzt ist. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Sonntag galt in Samedan GR ein Wanderer als vermisst: Kurz vor 23 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, wonach in Samedan ein 55-jähriger Wanderer vermisst werde. Gemäss dieser fand der letzte Kontakt mit den Angehörigen am Sonntag kurz nach 13 Uhr statt. Seither blieben sämtliche Kontaktversuche erfolglos.

Noch in der Nacht auf Montag führte die Rega zwei erfolglose Suchflüge durch. Parallel dazu wurde eine Notsuche des Mobiltelefons des Vermissten eingeleitet.

Aufgrund der Ortung erfolgte am frühen Montagmorgen durch die Rega ein weiterer Suchflug. Gegen 7 Uhr lokalisiert die Crew den Vermissten auf einer Höhe von rund 2’200 Meter über Meer. Sie konnte ihn jedoch nur noch tot bergen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den Absturz ab, der zum Todesfall geführt hat.