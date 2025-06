Tragischer Vorfall in La Chaux-de-Fonds NE Fussballspieler (†19) an Schwächeanfall gestorben

Ein 19-jähriger Mann, der an einem Fussballspiel in La Chaux-de-Fonds NE teilgenommen hatte, erlitt am Sonntag einen Schwächeanfall. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte starb der Fussballspieler aus Frankreich vor Ort, wie die Polizei am Montag mitteilte.

