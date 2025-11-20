Skigebiet Klewenalp-Stockhütte soll Ganzjahresdestination werden

Das Skigebiet Klewenalp-Stockhütte will zur Ganzjahresdestination werden: Mit künstlicher Beschneiung soll der Skibetrieb gesichert und mit einer modernisierten Bergbahn der Sommertourismus gestärkt werden.

Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Unter dem Leitgedanken «Winter halten» wollen die Bergbahnen Klewenalp-Stockhütte den Betrieb im Nidwaldner Skigebiet langfristig sichern, erklärte Jana Richter, Leiterin Marketing der Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, an einer Medienorientierung am Donnerstag im Verkehrshaus in Luzern.

Zum Gespräch hatte die Transport Zentralschweiz (Tuz) eingeladen, der Branchenverband mit über 70 Unternehmen aus Seilbahn-, Schifffahrts-, Bahn- und Autobussektor in den sechs Zentralschweizer Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden, Schwyz, Uri und Zug.

Künftig soll es auf der Klewenalp von Anfang Dezember bis Ende März möglich sein, Ski zu fahren. Das Gebiet von Ergglen über Klewenboden bis Twäregg wird dafür auf 200'000 Quadratmetern beschneibar gemacht, so Richter. In einer zweiten Phase soll auf 180'000 Quadratmetern auch das Gebiet Chälen künstlich beschneit werden können. Die Baueingabe für die erste Ausbauphase ist laut Richter für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Parallel dazu sind auf der Klewenalp zwölf Wikkelhäuser, eine Art Mini-Holzchalets, mit insgesamt 48 Betten geplant. Zudem soll die Bergstation saniert und eine Aussichtsplattform geschaffen werden. Ziel sei es, den Sommertourismus zu stärken, mehr Wertschöpfung zu generieren und wettbewerbsfähiger zu werden, sagte die Marketingleiterin.

Auch das Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis will sich weiterentwickeln. Zwei neue Sechser-Sesselbahnen im Val Val sollen das Gebiet zwischen Oberalppass und Milez/Cuolm Val, oberhalb von Sedrun, besser erschliessen. Sie ersetzen die 36 Jahre alten Vierer-Sesselbahnen, verdoppeln die Förderleistung und verkürzen die Fahrzeit laut Raphael Medici, Leiter Marketing Andermatt Sedrun Disentis AG, von sieben auf drei Minuten. Die neuen Bahnen gehen mit Saisonstart im Dezember in Betrieb.

Auf dem über 3’200 Meter hohen Titlis läuft bereits seit dem 11. Oktober der Skibetrieb. Für den frühen Saisonstart wurden über die Sommermonate auf 13 Fussballfeldern Kunststoffvliese auf den Gletscherflächen ausgelegt, die ein Abschmelzen von rund zwei Metern Schnee verhindern, erklärte Fabian Appenzeller, Verantwortlicher Kommunikation Engelberg-Titlis. Dank des frühen Starts können Nachwuchstalente des Zentralschweizer Sportverbands und der Sportmittelschule Engelberg ihre Trainingsläufe absolvieren. Der «Titlis Tower» mit Restaurant und einer Rolex-Boutique wird am 28. Mai 2026 eröffnet, wie es hiess.

Adrian Bühlmann, Geschäftsführer der Tuz, informierte über den Schneepass Zentralschweiz. Dieser gilt auch in der kommenden Saison für 15 Skigebiete mit über 600 Pistenkilometern. Die Tarife bleiben unverändert: Erwachsene ab 20 Jahren zahlen 1195 Franken. Die meisten Schneesportgebiete seien so innerhalb einer Stunde erreichbar, warb Bühlmann. «Das ist seine grosse Stärke.»

Der Schneepass Plus kostet 1485 Franken, gilt ganzjährig und bietet zusätzliche Angebote, etwa für Wandernde oder Bikerinnen und Biker. Er wird zum fünften Mal angeboten und eröffnet Zugang zu 13 Sommerregionen.