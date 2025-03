Pilatus-Bahnen erzielen 2024 Rekord bei Umsatz und Gewinn

Die Pilatus-Bahnen erzielen 2024 ein neues Rekordergebnis. (Archivbild) Foto: ALEXANDRA WEY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im vergangenen Geschäftsjahr haben die Pilatus-Bahnen einen Umsatz von rund 43,2 Millionen Franken erwirtschaftet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurde das Ergebnis von 2023, das bisher das Beste der Firmengeschichte war, nochmals einmal um 7,6 Prozent übertroffen.

Die Zahl der internationalen Gäste, insbesondere aus den USA und vermehrt auch wieder aus China, sei weiter angestiegen, schreiben die Pilatus-Bahnen im Geschäftsbericht. Zudem war das Reiseverhalten der Schweizer Gäste, mit einem Besucheranteil von 50 Prozent, stabil.

Trotz des bescheidenen Wetters im Frühling und im Frühherbst zählten die Bahnen 2024 796'594 Ersteintritte und damit 4,7 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr auf dem Berg. Die Zahl der beförderten Gäste blieb jedoch hinter den Werten vor der Corona-Pandemie zurück. 2019 wurden noch 839'954 Ersteintritte verzeichnet.

Das Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um 6,7 Prozent auf 16,1 Millionen Franken. Unter dem Strich stieg der Jahresgewinn auf 1,98 Millionen von 1,8 Millionen Franken im Vorjahr an.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die Pilatus-Bahnen, dass sich Umsatz sowie Aufwandspositionen ähnlich entwickeln wie in den vergangenen zwei Jahren. Durch die zahlreichen Gäste in den Sommermonaten kratze das Unternehmen oft an der Kapazitätsgrenze. In den Wintermonaten hätten die Pilatus-Bahnen aber noch Wachstumspotenzial, schrieb das Bahnunternehmen. Daher liege der Fokus auch in der Weiterentwicklung der Winterprodukte.