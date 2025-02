Top-Medien in Winterthur Einschränkungen bei Radio- und TV-Angebot nach Trojanerangriff

Die Winterthurer Top-Medien wurden am Wochenende Opfer eines Cyberangriffs. Produktionen und Livesendungen waren gestört, während das IT-Team intensiv an der Wiederherstellung arbeitet. Cybersicherheitsexperten und Behörden sind in die Aufklärung involviert.

Publiziert: vor 27 Minuten