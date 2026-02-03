Ein tragischer Unfall in Seeberg BE. Ein 61-jähriger Mann wurde am Montag während Forstarbeiten von einem Baumstamm eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kapo Bern hat Ermittlungen eingeleitet.

Am Montagabend ereignete sich in Grasswil in der Gemeinde Seeberg BE ein tragischer Unfall. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein 61-jähriger Mann während Forstarbeiten aus noch zu klärenden Gründen unter einem Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Trotz der umgehenden Erstbetreuung von anwesenden Drittpersonen und der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen der Einsatzkräfte erlag er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen., heisst es weiter. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.