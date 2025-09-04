Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch ist in Genf ein 17-jähriger Töfffahrer verstorben. Er prallte mit einem anderen Töfffahrer zusammen.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 20.45 Uhr am Mittwochabend ging bei der Genfer Kantonspolizei die Meldung über einen Verkehrsunfall ein. Ein Töfffahrer (†17) prallte mit einem anderen Töfffahrer (20) zusammen. Der 17-Jährige war auf der Route de Vernier in Richtung Industriegebiet unterwegs.

Auf der Höhe der Route du Nant-d'Avril bog er nach links ab. In diesem Moment kollidierte er mit dem anderen Töfffahrer. Beide wurden durch den Aufprall von ihren Fahrzeugen geschleudert und stürzten schwer. Für den jüngeren von beiden kam jede Hilfe zu spät. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der junge Mann noch am Unfallort.

Der ältere von beiden wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die Notaufnahme gebracht. Wie die Polizei weiter schreibt, sind die Umstände des Unfalls noch zu klären.