Auf der A6 bei Münsingen kam es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau stürzte auf die Fahrbahn der A6 bei Münsingen und wurde anschliessend von einem Auto erfasst. Sie starb.

Frau stürzt in Münsingen BE auf Autobahn und wird von Fahrzeug erfasst

Von dieser Brücke stürzte die Frau. Im Anschluss wurde sie von einem Auto überrollt. Foto: Kantonspolizei Bern

Frau stürzte mutmasslich von Brücke vor der Kollision

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, kurz nach 17.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass auf der Autobahn A6 bei der Autobahnraststätte bei Münsingen eine Frau von einem Auto erfasst worden sei. Eine Polizeipatrouille, welche sich zeitgleich auf der dortigen Autobahnraststätte befunden hatte, rückte sofort an den Unfallort aus.

Vor Ort konnte jedoch nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, eine formelle Identifikation steht noch aus. Die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Thun musste von der Autobahneinfahrt Rubigen bis zur Autobahnauffahrt Kiesen bis gegen 23 Uhr gesperrt werden.

Frau stürzte von Brücke

Aussagen zufolge sei die Frau kurz vor der Kollision mit dem in Richtung Thun fahrenden Auto mutmasslich von der dortigen Brücke gestürzt.

Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern, ein Ambulanzteam sowie der Autobahnwerkhof.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland aufgenommen. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen.