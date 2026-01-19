Auf der Rigi wurde am Freitag ein lebloser Mann aufgefunden. Der 66-Jährige kam ersten Erkennntissen vom Wanderweg ab und stürzte über eine Felswand.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Luzern am Montag in einer Mitteilung schreibt, kam es am Freitag an der Rigi zu einem tödlichen Bergunfall. Gegen 14.45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine leblose Person im Gebiet zwischen «Heiligchrüz» und «Felsentor» ein.

Wie die Polizei weiter schreibt, konnte beim Eintreffen der Rettungskräfte nur noch der Tod des 66-Jährigen festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Mann vom Wanderweg ab, rutschte einen Abhang hinunter und stürzte über eine Felswand. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.