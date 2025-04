Velofahrer (†83) in Horw LU im Spital verstorben

Ein 83-jähriger Velofahrer ist am Donnerstag im Spital verstorben, nachdem er am Mittwoch in Horw gestürzt war. Die Luzerner Polizei bestätigte den Vorfall am Freitag.

Der am Mittwoch gestürzte Velofahrer in Horw LU verstarb am Donnerstag im Spital. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann war am Mittwoch mit dem Velo auf der Kastanienbaumstrasse in Richtung Horw unterwegs. Beim Einbiegen in die Zumhofstrasse stürzte er und verletzte sich dabei lebensbedrohlich. Am Donnerstag sei er im Spital verstorben, so die Polizei.