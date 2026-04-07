Ein 73-jähriger Mann aus dem Raum Lugano wurde am Montagabend in Acquarossa TI leblos in einem Bachbett auf 800 Metern Höhe gefunden. Er stürzte aus ungeklärter Ursache und erlag seinen Verletzungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass am Montagabend ein Mann (†73) vermisst wurde. Kurz vor Mitternacht wurde er in Acquarossa TI leblos aufgefunden. Es handelt sich um einen 73-jährigen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Raum Lugano, der sich im Gebiet Negrentino in einem Bachbett auf einer Höhe von etwa 800 Metern befand.

Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, stürzte der Mann und erlag seinen schweren Verletzungen. An den sofort eingeleiteten Suchmassnahmen waren die Kantonspolizei, die Rega und die SAS beteiligt, wodurch der leblose Mann gefunden und geborgen werden konnte.