Am Sonntagabend kam es in Zürich zu einem Todesfall im Kreis 1. Passanten sprangen ins Wasser, um nach dem Mann zu suchen.

Mann stirbt nach Sprung in Limmat

Mann stirbt nach Sprung in Limmat

Todesfall in Zürich

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 18.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass soeben ein Mann beim Limmatquai, kurz vor dem Mühlesteg, in die Limmat gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sei. Sofort sprangen zwei Passanten in den Fluss und suchten nach dem Mann, teilt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung mit. Kurz darauf setzten Taucher der Wasserschutzpolizei die Suche unter Wasser fort. Sie konnten den Mann nur noch tot bergen.

Die genauen Umstände sowie die Todesursache werden nun durch die Stadtpolizei Zürich, das Institut für Rechtsmedizin Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt.