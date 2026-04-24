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Tiktokerin Maja Blagojevic spricht über Arztzeugnis
Tiktokerin über Arztzeugnis
«Arbeitgeber hat kein Recht, nach dem Grund zu fragen»
Die Tiktokerin Maja Blagojevic spricht in einem Video über das Arztzeugnis in der Schweiz.
Publiziert: vor 48 Minuten
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