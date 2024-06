Tierwohl am Sechseläuten Tierschützer kritisieren Umgang der Zürcher Zünfter mit Pferden

Tierschützer haben Kritik an den Zürcher Zünften geübt. Es fehle am Willen, am Sechseläuten zum Wohl der Pferde beizutragen. Die Zünfter sagen, sie halten sich an das Tierschutzgesetz.