In Winterthur gibt es Wolfs-Nachwuchs

Die beiden Welpen sind aktuell noch nicht zu sehen. Sie halten sich in Höhlen und Unterständen versteckt. Im Bild die Wolfs-Eltern Romulus (vorne) und Tara.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Geburt fand bereits am 27. April statt, wie die Stadt Winterthur am Donnerstag mitteilte. Aktuell versteckt sich der Nachwuchs noch in Höhlen und Unterständen der Anlage. Wann und wo sich die Welpen zum ersten Mal zeigen werden, ist offen.

Die jungen Wölfe erhalten von ihren Eltern bereits vorverdautes Fleisch zu kosten. Allmählich nehmen sie immer mehr feste Nahrung zu sich. Der Wolfsrüde Romulus kümmert sich dabei gleichermassen um die Welpen wie die Wölfin Tara.

Weil die Wölfe momentan unbedingt Ruhe brauchen, bittet die Stadt die Besuchenden, sich rund um die Wolfsanlage ruhig zu verhalten.