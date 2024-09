1/8 Fishel Rabinowicz aus Locarno überlebte vor über 80 Jahren den Holocaust.

Rebecca Wyss Redaktorin Gesellschaft / Magazin

Fishel Rabinowicz hat kaum geschlafen. Um sechs Uhr früh legte er sich ins Bett, am Mittag stand er wieder auf. So geht das jede Nacht. Der Körper lässt ihn nicht ruhen. Viele Jahre lang hat er nachts für seine Kunst gearbeitet. Bis ins hohe Alter. Gegessen hat er jetzt, wo die Nachmittagssonne seine Bilder in der Wohnung in Locarno TI streift, auch noch nichts. Doch er klagt nicht, er stellt bloss fest. Fishel Rabinowicz sagt: «Es macht mir keine Mühe, einen ganzen Tag lang nichts zu essen.» Vor mehr als 80 Jahren machte er diese Erfahrung. Musste er. Die Nazis zwangen ihn zum Schuften und gaben ihm nicht mehr als eine wässrige Suppe pro Tag.

Fishel Rabinowicz hat als Jude den Holocaust überlebt. Am 9. September wird er 100 Jahre alt. Schnell ist es da, das Grauen, bei so vielem, was er tut und denkt. Heute mehr noch als früher. Im hohen Alter lenkt wenig ab. Laut Schätzungen der Gamaraal-Stiftung, die sich um die Schweizer Überlebenden kümmert, ist er einer von rund 350 im Land. Jedes Jahr werden es weniger. Rabinowicz gehört zu den Letzten, die vom Schrecken berichten können. Lange hat er dies in seiner Kunst, den grafischen Bildern, und während Schulbesuchen getan. Er sagt: «Das bin ich den anderen Juden schuldig.»

An den Tag, der sein Leben veränderte, erinnert er sich genau. Am 1. September 1939 fielen die Deutschen in Polen ein. «Am Freitag hörten wir es im Radio», sagt er. Schon am Montag darauf besetzten sie seine Heimatstadt Sosnowiec, nahe der deutschen Grenze. Fishel Rabinowicz war 14 Jahre alt. Der Drittälteste von zehn Kindern. Die Eltern führten ein Bettwarengeschäft mit Angestellten, die Garnituren nähten. Bis die Nazis jüdische Geschäfte plünderten und schlossen, Juden auf der Strasse die Bärte abschnitten, sie zusammentrieben und erschossen. Fishel war der Erste der Familie, den sie fassten. 1941, da war er 16 Jahre alt und ahnte wie alle anderen nichts vom bevorstehenden Massenmord. Und von seinem Schicksal: acht Arbeitslager, ein Konzentrationslager (KZ) und seine KZ-Nummer. 19037.

Zweimal hintereinander sagt er diese nun in seiner Wohnung in Locarno. Beim zweiten Mal diktiert er Ziffer um Ziffer, damit die Journalistin beim Aufschreiben auch ja keine vergisst. Sie sind ein Teil von ihm. Er sagt: «Im KZ war ich kein Mensch mehr, ich war nur noch diese Nummer.»

Die Leute schweigen