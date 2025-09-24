Ein Erdrutsch hat den Bahnverkehr zwischen Locarno und Intragna im Tessin unterbrochen. Der Grund: ein Erdrutsch. Auch auf Strassen kommt es zu Einschränkungen.

Darum gehts Erdrutsch unterbricht Bahnverkehr zwischen Locarno und Intragna im Tessin

Ersatzbusse im Einsatz, Züge zwischen Intragna und Domodossola verkehren normal

Hauptstrasse Locarno–Ponte Brolla und Bahnstrecke Chiasso–Mailand weiterhin gesperrt

Aufgrund eines Erdrutsches ist der Bahnverkehr im Tessin zwischen Locarno und Intragna unterbrochen. Es stehen Ersatzbusse im Einsatz. Zwischen Intragna und Domodossola verkehren die Züge normal.

Grund seien Schäden an den Gleisen zwischen San Martino und Ponte Brolla, schrieben die Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) am Mittwoch auf ihrer Homepage.

Schäden im Tessin

Ebenfalls von den Unwetterschäden betroffen ist die Hauptstrasse zwischen Locarno und Ponte Brolla. Die Strasse, die Locarno mit dem Maggiatal verbindet, war am Dienstagabend vorsorglich gesperrt worden. Laut Tessiner Medienberichten war die Strasse nach Ponte Brolla auch am Mittwochvormittag noch gesperrt. Die Tessiner Kantonspolizei war zunächst für eine Bestätigung der Sperrung nicht erreichbar.

Wegen Unwetterschäden ist auch der Bahnverkehr zwischen Chiasso und Mailand weiterhin unterbrochen. Sämtliche Züge des internationalen Fernverkehrs fallen aus.

Die Empfehlung gilt noch für den ganzen Mittwoch, wie die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten.