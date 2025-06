Am Dienstag erhielt die Tessiner Polizei die Meldung, dass ein Wanderer nicht zurückgekehrt sei. Noch in der Nacht wurde der leblose Körper des Mannes gefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass am Dienstagabend gegen 21 Uhr die Meldung über einen Wanderer im Val d'Agro einging, der nicht zurückgekehrt sei. «Es wurde sofort eine Suchaktion ausgelöst», schreibt die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung.

Kurz nach 23 Uhr wurde der leblose Körper des Mannes auf einer Höhe von 1250 Metern aufgefunden. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilt, konnte der Tote identifiziert werden. Es handle sich um einen 18-jährigen deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland. Gemäss ersten Rekonstruktionen und aus Gründen, die noch geklärt werden müssen, wurde der Mann Opfer eines Sturzes.

Neben der Kantonspolizei war auch die Alpine Rettung Schweiz (SAS) und die Rega an der Suche nach dem Mann beteiligt.