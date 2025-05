Der Wiederaufbau des oberen Maggiatals kostet mindestens 80 Millionen Franken. Der Kanton Tessin übernimmt davon 50 Millionen Franken. Der Bundesrat will für die drei von Unwettern betroffenen Kantone Wallis, Tessin und Graubünden zusätzliche 36 Millionen sprechen.

Beim Unwetter vom 30. Juni 2024 wurde die Visletto-Brücke zerstört. Das obere Maggiatal war in der Folge abgeschnitten. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die zusätzlichen Hilfsgelder des Bundes seien vor allem dank dem Engagement des Kantons Tessins in Bern zustande gekommen, sagte der Vorsteher des Tessiner Finanz- und Wirtschaftsdepartements Christian Vitta am Freitag vor den Medien in Bellinzona. Sie kämen aber auch den ebenfalls von Unwettern stark getroffenen Kantonen Graubünden und Wallis zugute.

Über die Sonderbotschaft für eine ausserordentliche Bundeshilfe muss das Parlament entscheiden.