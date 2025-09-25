Aufgrund des hohen Wasserstands muss die Schifffahrt im Südbecken des Luganersees bis und mit Freitag ausgesetzt werden. Die intensiven Regenfälle auf der Alpensüdseite haben den Seespiegel stark ansteigen lassen.

Bis und mit Freitag keine Schifffahrt im südlichen Luganersee

Bis und mit Freitag können aufgrund des hohen Wasserspiegels keine Schiffe im Südbecken des Luganersees verkehren. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dieser sei auch am Donnerstag noch auf einem Niveau, das den Durchgang der Schiffe unter der Melide-Staumauer erschwere, teilte die Schifffahrtsgesellschaft des Luganersees mit.

Einige wenige Verbindungen ins Südbecken würden jedoch aufrechterhalten, schrieb die Schifffahrtsgesellschaft weiter. Die Fahrten im Nordbecken würden wie gewohnt durchgeführt.