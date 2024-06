Am Donnerstagmorgen kam es im Tessin zu einem Verkehrsunfall. In der Nähe von Mendrisiotto kam es zu einer Kollision zwischen einer Velofahrerin und einem Autofahrer.

Unfall in Mendrisiotto TI

Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich eine Velofahrerin schwer.

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte, kam es am Donnerstagmorgen im Raum Morbio Inferiore zu einem Verkehrsunfall. Einer ersten Rekonstruktion zufolge fuhr eine 55-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in Mendrisiotto mit einem Elektrofahrrad die Via Vela entlang.

Aus Gründen, die nun Gegenstand der Untersuchungen sind, kam es in der Nähe des Kreisverkehrs Santa Lucia zu einer Kollision mit einem Auto, das von einem 52-jährigen Schweizer Bürger mit Wohnsitz in Mendrisiotto gefahren wurde. Durch den heftigen Aufprall stürzte der Radfahrer zu Boden.

Vor Ort intervenierten Beamte der Kantonspolizei und unterstützend auch der Stadtpolizei Chiasso, sowie Retter des Rettungsdienstes Mendrisiotto. Die 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Krankenwagen in ein Spital gebracht. Nach ersten medizinischen Erkenntnissen erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Um Rettungseinsätze und notwendige Untersuchungen zu ermöglichen, wurde der vom Unfall betroffene Strassenbereich vorübergehend für den Verkehr gesperrt.