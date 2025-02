Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Lugano. Ein junges Mädchen wurde von einem Bus erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten das Kind in die Notaufnahme, während die Polizei die Unfallursache untersucht.

1/2 Ein 11-jähriges Mädchen aus der Region Lugano wurde von einem Bus angefahren. Foto: Apple Photos Clean Up

Auf einen Blick Schwerer Verkehrsunfall in Lugano: Mädchen von Bus erfasst und verletzt

Rettungskräfte und Polizei eilten zur Unfallstelle, Kind in Notaufnahme gebracht

Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr an Kreuzung Via Maraini und Via Riva Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Montagmorgen die Innenstadt von Lugano. Wie «Tio» berichtet, wurde gegen 8 Uhr an der Kreuzung Via Clemente Maraini und Via Antonio Riva ein junges Mädchen von einem Bus erfasst. Der Bus, der in Richtung Paradiso unterwegs war, kollidierte aus bisher ungeklärten Gründen mit dem Kind. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Mädchen zu Boden und fügte ihr schwere Verletzungen zu.

Sofort eilten Rettungskräfte des Croce Verde Lugano mit Krankenwagen und Sanitätswagen zur Unfallstelle. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde das verletzte Kind umgehend in die Notaufnahme gebracht.

Um den Verkehr zu regeln und die Unfallstelle zu sichern, waren sowohl Kantons- als auch Gemeindepolizei im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Wie «Tio» meldet, werden Spezialisten des Unfalldienstes der Kantonspolizei den Hergang nun detailliert rekonstruieren. Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit erhöhter Verkehrssicherheit, besonders in Bereichen, wo Fussgänger und öffentliche Verkehrsmittel aufeinandertreffen.