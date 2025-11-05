Leider konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Tragischer Unfall in Lodrino TI: Kurz vor 8 Uhr war am Mittwochmorgen ein 47-jähriger Schweizer auf der Kantonstrasse Richtung Norden unterwegs.
Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam auf der linken Seite von der Strasse ab und prallte anschliessend gegen eine Mauer.
Jede Hilfe kam zu spät
Rettungskräfte machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle, konnten jedoch nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen.
Um die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten zu ermöglichen, wurde die Kantonsstrasse gesperrt und der Verkehr auf Nebenstrassen umgeleitet.