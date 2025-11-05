Ein 47-jähriger Schweizer verunglückte am Mittwochmorgen in Lodrino TI tödlich. Sein Fahrzeug prallte nach einem Kontrollverlust gegen eine Mauer. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Janine Enderli Redaktorin News

Tragischer Unfall in Lodrino TI: Kurz vor 8 Uhr war am Mittwochmorgen ein 47-jähriger Schweizer auf der Kantonstrasse Richtung Norden unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam auf der linken Seite von der Strasse ab und prallte anschliessend gegen eine Mauer.

Jede Hilfe kam zu spät

Rettungskräfte machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle, konnten jedoch nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen.

Um die Rettungs- und Ermittlungsarbeiten zu ermöglichen, wurde die Kantonsstrasse gesperrt und der Verkehr auf Nebenstrassen umgeleitet.