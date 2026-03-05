DE
FR
Abonnieren

Unfall in Contone TI
Güterzug erfasst Italiener – mehrere Meter weggeschleudert

Ein 49-jähriger Arbeiter wurde in der Nacht auf einer Eisenbahnbaustelle in Contone TI von einem Güterzug erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen, als er sich ausserhalb der Sicherheitszone aufhielt.
Publiziert: vor 19 Minuten
Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Contone der Gemeinde Gambarogno.
Foto: Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italienischer Arbeiter in Contone TI von Güterzug erfasst, schwer verletzt
  • Trotz Alarmmeldung befand sich der Mann ausserhalb der Sicherheitszone
  • Der 49-Jährige wurde mehrere Meter weggeschleudert und ins Spital gebracht
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Ein 49-jähriger italienischer Arbeiter aus der Leventina wurde kurz vor 00.30 Uhr auf einer Eisenbahnbaustelle in Contone TI von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst.

Er führte Arbeiten mit einer Schleifmaschine aus und befand sich trotz Alarmmeldung bei der Ankunft des Zuges ausserhalb der Sicherheitszone. Der Mann wurde mehrere Meter weggeschleudert und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Tessiner Polizei. 

Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschliessend ins Spital. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen