Ein 49-jähriger Arbeiter wurde in der Nacht auf einer Eisenbahnbaustelle in Contone TI von einem Güterzug erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen, als er sich ausserhalb der Sicherheitszone aufhielt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italienischer Arbeiter in Contone TI von Güterzug erfasst, schwer verletzt

Trotz Alarmmeldung befand sich der Mann ausserhalb der Sicherheitszone

Der 49-Jährige wurde mehrere Meter weggeschleudert und ins Spital gebracht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 49-jähriger italienischer Arbeiter aus der Leventina wurde kurz vor 00.30 Uhr auf einer Eisenbahnbaustelle in Contone TI von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst.

Er führte Arbeiten mit einer Schleifmaschine aus und befand sich trotz Alarmmeldung bei der Ankunft des Zuges ausserhalb der Sicherheitszone. Der Mann wurde mehrere Meter weggeschleudert und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Tessiner Polizei.

Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschliessend ins Spital. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.