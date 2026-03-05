Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Italienischer Arbeiter in Contone TI von Güterzug erfasst, schwer verletzt
- Trotz Alarmmeldung befand sich der Mann ausserhalb der Sicherheitszone
- Der 49-Jährige wurde mehrere Meter weggeschleudert und ins Spital gebracht
Janine EnderliRedaktorin News
Ein 49-jähriger italienischer Arbeiter aus der Leventina wurde kurz vor 00.30 Uhr auf einer Eisenbahnbaustelle in Contone TI von einem vorbeifahrenden Güterzug erfasst.
Er führte Arbeiten mit einer Schleifmaschine aus und befand sich trotz Alarmmeldung bei der Ankunft des Zuges ausserhalb der Sicherheitszone. Der Mann wurde mehrere Meter weggeschleudert und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, heisst es in einer Mitteilung der Tessiner Polizei.
Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschliessend ins Spital. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.