Wanderunfall im Tessin! Ein 60-Jähriger stürzte im Tessin etwa Hundert Meter in die Tiefe. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort.

60-Jähriger stürzt bei Wanderung in den Tod

60-Jähriger stürzt bei Wanderung in den Tod

In der Valle Verzasca verstarb am Dienstag ein Wanderer.

Die Kantonspolizei teilt mit, dass es am Dienstag kurz nach 12.30 Uhr im Raum Lavertezzo TI zu einem schweren Unfall in den Bergen kam. Ein 60-jähriger Schweizer aus der Gegend von Bellinzona wanderte mit weiteren Menschen auf der Via Alta della Verzasca.

Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die Ermittlungen noch klären müssen, wurde er im Gebiet Scíma do Picóll, rund 2400 Metern über dem Meeresspiegel, Opfer eines Sturzes aus etwa hundert Metern Höhe.

Beamte der Kantonspolizei, Retter des Schweizerischen Alpinen Rettungsdienstes (SAS) und der Rega intervenierten vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen und seinen Körper bergen.

Während des Einsatzes wurden 17 Personen der Wandergruppe per Hubschrauber evakuiert. Psychologische Unterstützung wurde aufgeboten.