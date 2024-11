Ein tödlicher Unfall erschüttert das Bleniotal: Ein Höhlentaucher kehrte am Samstag nicht zurück und wurde später tot in einer Tiefe von über 40 Metern gefunden. Die Bergung des Leichnams gestaltet sich äusserst schwierig und wird mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Der Unfall ereignete sich im Bleniotal. Foto: Nando Meier

Johannes Hillig Redaktor News

Wie die Kantonspolizei mitteilt, meldete die Rega am Samstag kurz vor 14.30 Uhr der gemeinsamen Alarmzentrale (CECAL), dass ein Höhlentaucher nicht zurückgekehrt sei. Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die im Rahmen der Ermittlungen zu klären sein werden, war der Mann am späten Vormittag in die Höhle in der Nähe der Quelle des Brenno (Gebiet Alpe di Pertusio) getaucht und nicht wieder aufgetaucht. Daraufhin wurde der Alarm ausgelöst. Beamte der Kantonspolizei und Spezialisten der Schweizerischen Höhlenrettung (Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung) trafen mit einem Rega-Helikopter von jenseits des Gotthards ein.

Bei der sofortigen Suche, die durch den geringen Durchmesser der Gänge, die Beschaffenheit der Höhle und die schlechte Sicht auf das Wasser erschwert wurde, wurde der leblose Körper des Mannes gegen 19.30 Uhr in einer Tiefe von über 40 Metern und etwa 200 Meter vom Eingang entfernt gefunden.

Die Bergung des Leichnams (dessen offizielle Identifizierung noch nicht möglich war) begann und dauerte den ganzen Sonntag über an. Diese besonders komplexen und technisch anspruchsvollen Arbeiten werden mehrere Tage und zahlreiche Tauchgänge von erfahrenen Tauchern erfordern. Aus Sicherheits- und Untersuchungsgründen ist der Zugang zur Höhle untersagt.