Am frühen Morgen überfiel ein Mann eine Tankstelle in Locarno. Er überwältigte die Verkäuferin und flüchtete mit dem Kasseninhalt. Einige Stunden später kam es auch in einer anderen Tankstelle zu einem Überfall, wobei eine Angestellte leicht verletzt wurde.

Darum gehts Zwei Tankstellenüberfälle in Locarno und Cadenazzo am 20. Dezember

Täter in Locarno fesselte Verkäuferin mit Klebeband und flüchtete

Polizei sucht einen 175–180 cm grossen Mann mit dunkler Kleidung

In der Via Siemens in Locarno überfiel am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ein unbekannter Mann eine Tankstelle. Gemäss ersten Erkenntnissen bedrohte der Mann die Verkäuferin, fesselte ihre Hände und Füsse mit Klebeband, schreibt die Kantonspolizei Tessin. Dann stahl er den Inhalt der Kasse und flüchtete zu Fuss.

Nur einige Stunden später, gegen 11 Uhr, kam es in einer Tankstelle in Cadenazzo TI ebenfalls zu einem Überfall. Ein vermummter Mann soll die Angestellte mit einem stumpfen Gegenstand bedroht haben, worauf es zu einem kurzen Handgemenge kam. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt, der Täter floh mit dem Kasseninhalt. Ausserhalb der Tankstelle bedrohte er zudem eine Person.

Wie die Kantonspolizei Tessin schreibt, sei der Mann in Cadenazzo mit einem Elektroroller in Richtung Bahnhof geflohen. Ob die beiden Überfälle zusammenhängen, ist unklar.

Polizei bittet um Hilfe bei Suche

«Es wurde unverzügliche eine Suchaktion eingeleitet, bei der Beamte der Kantonspolizei, der Polizei von Locarno, des Föderalen Amtes für Zoll- und Grenzschutz (UDSC) und der Transportpolizei beteiligt waren», so die Polizei.

Der flüchtige Täter aus Locarno trug eine dunkle Jacke, Jeans und schwarze Schuhe. Er wird als 175 bis 180 Zentimeter gross beschrieben. Sein Gesicht habe er teilweise bedeckt, schreibt die Polizei. Zu dem Täter aus Cadenazzo wurden keine genaueren Angaben gemacht.

Alle Zeugen, die verdächtige Bewegungen in der Nähe der Tankstellen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0848 25 55 55 an die Kantonspolizei zu wenden.