Tragödie im Tessin Schweizer (†67) ertrinkt im Luganersee

Tragischer Vorfall am Luganersee: Ein 67-jähriger Schweizer geriet am Freitag beim Schwimmen in Not. Leider konnte er nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Publiziert: vor 29 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten