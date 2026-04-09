Darum gehts
- Pilot stirbt bei Absturz in San Carlo, Leiche am 9. April geborgen
- Bergung durch Polizei, Luftwaffe, Rega und Bergrettung koordiniert
- Unfallstelle lag auf 2600 Metern Höhe im Gebiet Cima del Lago
Am 13. März 2026 startete ein 64-jähriger Schweizer Staatsbürger kurz vor 14 Uhr vom Flughafen Locarno-Magadino mit seinem Flugzeug in Richtung Gotthard. Im Gebiet von San Carlo kam es zu einem Absturz, bei dem der Pilot ums Leben kam. In den folgenden Wochen konnten die Rettungskräfte aufgrund der schwierigen Schneeverhältnisse die Unfallstelle nicht sicher erreichen.
Am 9. April 2026 verbesserten sich die Schneebedingungen, sodass die Leiche des Piloten im Cockpit seines Flugzeugs auf rund 2600 Metern Höhe im Gebiet Cima del Lago geborgen werden konnte, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.
Sust leitet Untersuchung ein
Die Bergung erfolgte unter Koordination der Kantonspolizei und mit Unterstützung der Schweizerischen Bergrettung (SAS), der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), der Schweizer Luftwaffe und der Rega.
Die Sust hat eine Voruntersuchung eingeleitet, um die Unfallursachen zu klären.