Drei Wochen nach dem Absturz seines Flugzeugs im Tessiner Maggiatal wurde die Leiche eines 64-jährigen Schweizer Piloten geborgen. Die Bergung war aufgrund der Schneeverhältnisse zunächst unmöglich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pilot stirbt bei Absturz in San Carlo, Leiche am 9. April geborgen

Bergung durch Polizei, Luftwaffe, Rega und Bergrettung koordiniert

Unfallstelle lag auf 2600 Metern Höhe im Gebiet Cima del Lago War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Am 13. März 2026 startete ein 64-jähriger Schweizer Staatsbürger kurz vor 14 Uhr vom Flughafen Locarno-Magadino mit seinem Flugzeug in Richtung Gotthard. Im Gebiet von San Carlo kam es zu einem Absturz, bei dem der Pilot ums Leben kam. In den folgenden Wochen konnten die Rettungskräfte aufgrund der schwierigen Schneeverhältnisse die Unfallstelle nicht sicher erreichen.

Am 9. April 2026 verbesserten sich die Schneebedingungen, sodass die Leiche des Piloten im Cockpit seines Flugzeugs auf rund 2600 Metern Höhe im Gebiet Cima del Lago geborgen werden konnte, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Sust leitet Untersuchung ein

Die Bergung erfolgte unter Koordination der Kantonspolizei und mit Unterstützung der Schweizerischen Bergrettung (SAS), der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), der Schweizer Luftwaffe und der Rega.

Die Sust hat eine Voruntersuchung eingeleitet, um die Unfallursachen zu klären.