Tragischer Unfall im Tessin Velofahrer (†70) nach Verkehrsunfall in Lugano verstorben

Im Tessin ist am Mittwoch ein Velofahrer an den Folgen eines Unfalles verstorben. Der Mann war am Ostermontag in Lugano mit einem Fussgänger zusammengestossen und gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen.