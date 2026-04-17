Darum gehts
- 17-Jähriger aus Bern stürzt in Corippo tödlich 20 Meter ab
- Bergung erfolgte erst um 11.30 Uhr trotz grossem Rettungseinsatz
- Unfallursache unklar, Ermittlungen laufen, Care-Team betreut Angehörige
Im Verzasca-Tal ist es in der Nacht auf Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. In der Gemeinde Corippo stürzte ein 17-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern aus noch ungeklärten Gründen rund 20 Meter eine Klippe neben einem Bauernhaus hinab in die Verzasca.
Die Rettungskräfte wurden kurz nach 6 Uhr morgens über die Zentrale Notfallleitstelle (CECAL) alarmiert. Im Einsatz standen Angehörige der Kantonspolizei Tessin, unterstützt von der Interkommunalen Polizei des Piano sowie Einsatzkräfte der Rega und der Schweizerische Alpine Rettung SAS.
Trotz einer umfangreichen Such- und Bergungsaktion konnte der Jugendliche erst gegen 11.30 Uhr nur noch tot aus der Verzasca geborgen werden.
Die genauen Umstände des Absturzes sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Care-Team wurde für die Betreuung von Einsatzkräften und Angehörigen aufgeboten.