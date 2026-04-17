Ein 17-jähriger aus Bern stürzte im Tessiner Corippo in der Nacht auf Freitag 20 Meter in die Verzasca. Rettungskräfte bargen ihn am Morgen tot. Die Hintergründe des Unfalls sind noch ungeklärt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-Jähriger aus Bern stürzt in Corippo tödlich 20 Meter ab

Bergung erfolgte erst um 11.30 Uhr trotz grossem Rettungseinsatz

Unfallursache unklar, Ermittlungen laufen, Care-Team betreut Angehörige War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Im Verzasca-Tal ist es in der Nacht auf Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. In der Gemeinde Corippo stürzte ein 17-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern aus noch ungeklärten Gründen rund 20 Meter eine Klippe neben einem Bauernhaus hinab in die Verzasca.

Die Rettungskräfte wurden kurz nach 6 Uhr morgens über die Zentrale Notfallleitstelle (CECAL) alarmiert. Im Einsatz standen Angehörige der Kantonspolizei Tessin, unterstützt von der Interkommunalen Polizei des Piano sowie Einsatzkräfte der Rega und der Schweizerische Alpine Rettung SAS.

Trotz einer umfangreichen Such- und Bergungsaktion konnte der Jugendliche erst gegen 11.30 Uhr nur noch tot aus der Verzasca geborgen werden.

Die genauen Umstände des Absturzes sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Care-Team wurde für die Betreuung von Einsatzkräften und Angehörigen aufgeboten.