Tragischer Unfall in Locarno TI: Ein 59-jähriger Schweizer Velofahrer wurde von einem Lastwagen erfasst und starb noch am Unfallort.

Die Beamten versuchten noch, das Unfallopfer wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Foto: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Janine Enderli Redaktorin News

Tödlicher Verkehrsunfall in Locarno TI: Ein 59-jähriger Schweizer Velofahrer war am Dienstag im Raum Locarno auf dem Weg in Richtung Riazzino, als er von einem Lastwagen angefahren wurde. Trotz der sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann noch vor Ort.

Der betroffene Strassenabschnitt bleibt bis mindestens 22 Uhr gesperrt, heisst es in dem Communiqué.