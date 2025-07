Foto: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tessiner Kantonspolizei gibt am Sonntagmorgen bekannt, dass im Gebiet der Via Ciani am Ufer des Flusses Cassarate in Lugano ein Rucksack entdeckt wurde. Anschliessend wurde die Leiche eines Mannes im Wasser festgestellt.

Dieser wurde später geborgen, wie es in einem Communiqué heisst. Beamte der Kantonspolizei waren vor Ort im Einsatz, unterstützt von der Stadtpolizei Lugano und der Feuerwehr Lugano.

Die Ermittlungen zur Aufklärung der Ursachen und des Hergangs des Vorfalls sind im Gange.