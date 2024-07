Tragischer Unfall im Maggiatal: Ein 53-jähriger Schweizer wurde in Bosco Gurin von seinem eigenen Fahrzeug überfahren und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Angehörigen werden von einem Care-Team betreut.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Janine Enderli Redaktorin News

Tödlicher Unfall im Maggiatal TI: Wie die Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich heute kurz vor 14 Uhr in Bosco Gurin ein schwerer Verkehrsunfall.

Gemäss ersten Rekonstruktionen wurde ein 53-jähriger Schweizer, der in Vallemaggia wohnt, auf einem Parkplatz in der Via Undrum von seinem Fahrzeug, das rückwärts ins Rollen geraten war, überfahren. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Die Angehörigen wurden von einem Care-Team betreut.