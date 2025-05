Im Vallemaggia ereignete sich am Samstag ein tödlicher Unfall. Eine Frau fiel von einer Klippe in einen Bach. Die Unfallursache wird untersucht.

Frau stürzt von Klippe und fällt 200 Meter in den Tod

Frau stürzt von Klippe und fällt 200 Meter in den Tod

Im Vallemaggia ereignete sich am Samstag ein tödlicher Unfall. Eine Frau fiel von einer Klippe in einen Bach. Foto: Google maps

Cédric Hengy Redaktor News

Tragödie im Tessin: Wie die Kantonspolizei Tessin meldet, ist eine Frau in der Gegend von Dunzio in einen Bach gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Die Rega meldete der Polizei heute um 12.15 Uhr ihren Einsatz im Vallemaggia, nachdem eine Frau gemeldet worden war, die in einen Bach gestürzt war.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge stürzte das Opfer von einer Klippe und fiel über 200 Meter in die Tiefe. Vor Ort griffen Beamte der Kantonspolizei sowie der Alpinen Rettung Schweiz (SAS) zur Unterstützung der Stadtpolizei Locarno ein.

Die Bergung der Leiche, deren genaue Identifizierung noch nicht möglich war, erfolgte mit Unterstützung des Rega-Helikopters. Zur psychologischen Unterstützung wurde das Care Team hinzugezogen.

Warum die Frau stürzte, ist derzeit noch unklar, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die Ermittlungen laufen.