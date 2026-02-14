In Airolo TI wurden am Freitag drei Skitourengänger von einer Lawine erfasst. Zwei Männer aus Belgien und Deutschland starben, eine Person blieb unverletzt. Rettungskräfte waren im Leventina-Tal im Einsatz.

Am Freitag kurz vor 14 Uhr ereignete sich in Airolo TI zwischen dem Pizzo Centrale und dem Pizzo Prevat ein tödlicher Bergunfall. Drei Skitourengänger wurden aus bisher ungeklärten Gründen von einer Lawine erfasst, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Zwei der Betroffenen kamen dabei ums Leben, die dritte Person blieb unverletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 35-jährigen Belgier mit Wohnsitz in Belgien und einen 30-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Deutschland. Die formelle Identifizierung steht noch aus.

Rettungskräfte der Rega und der Schweizerischen Alpenrettung (SAS) waren vor Ort und bestätigten den Tod der beiden Verunglückten.

Der Unfall ereignete sich im Leventina-Tal in der Nähe von Airolo, einem bekannten Gebiet für Skitouren. Die Rettungskräfte setzten sowohl Luft- als auch Bodeneinsätze ein, um die Lage zu sichern und die Betroffenen zu bergen.