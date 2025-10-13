Darum gehts
- Eva Martinez Mattei, 18-jährige Frau, in Mendrisio verschwunden
- Mehrere Tattoos, Nasenpiercing links und Bauchnabelpiercing
- 155 cm gross, dunkelrote, lange, glatte Haare, spricht Italienisch
Eva Martinez Mattei (17) wurde zuletzt am Sonntag in Mendrisio (I) gegen 23 Uhr gesehen. Seitdem wird die junge Frau aus Astano vermisst. Laut Polizei hat sie eine mittlere Statur; sie ist 1,55 Meter gross. Mattei hat dunkelbraune Augen, eine spitzige Nase und ein ovales Gesicht.
Die Jugendliche hat langes, glattes, dunkelrot gefärbtes Haar. Sie spricht Italienisch. Wie die Polizei mitteilt, hat die 17-Jährige mehrere Tattoos, ein Piercing auf der linken Nase und auf ihrem Bauchnabel.
Sollten Sie sie finden, benachrichtigen Sie bitte das Kantonspolizeikommando unter 0848 25 55 55.
Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau vermisst wird. Schon im Juli suchte die Polizei öffentlich nach Mattei. Nach knapp einer Woche wurde sie wohlbehalten aufgefunden.