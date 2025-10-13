Die 17-jährige Eva Martinez Mattei wird seit Sonntag in Mendrisio vermisst. Die Jugendliche mit auffälligen Tattoos und Piercings spricht Italienisch.

Die Polizei sucht Eva Martinez Mattei. Foto: Kantonspolizei Tessin

Darum gehts Eva Martinez Mattei, 18-jährige Frau, in Mendrisio verschwunden

Mehrere Tattoos, Nasenpiercing links und Bauchnabelpiercing

155 cm gross, dunkelrote, lange, glatte Haare, spricht Italienisch

Johannes Hillig Redaktor News

Eva Martinez Mattei (17) wurde zuletzt am Sonntag in Mendrisio (I) gegen 23 Uhr gesehen. Seitdem wird die junge Frau aus Astano vermisst. Laut Polizei hat sie eine mittlere Statur; sie ist 1,55 Meter gross. Mattei hat dunkelbraune Augen, eine spitzige Nase und ein ovales Gesicht.

Die Jugendliche hat langes, glattes, dunkelrot gefärbtes Haar. Sie spricht Italienisch. Wie die Polizei mitteilt, hat die 17-Jährige mehrere Tattoos, ein Piercing auf der linken Nase und auf ihrem Bauchnabel.

Sollten Sie sie finden, benachrichtigen Sie bitte das Kantonspolizeikommando unter 0848 25 55 55.

Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau vermisst wird. Schon im Juli suchte die Polizei öffentlich nach Mattei. Nach knapp einer Woche wurde sie wohlbehalten aufgefunden.